Xuso Jones se desplaza hasta Donosti en busca de algún viandante que le sorprenda para poder invitarle a participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’. Este concurso se desarrolla en torno a cuatro preguntas en las que en cada una de ellas, de acuerdo con la que diga el presentador, el concursante debe buscar a una persona que lo sepa o que no. De esta manera si acierta en cada caso, podrá ganar hasta 50.000 euros.

Esta vez el turno es de Asier , un pensionista de 51 años , que no se ha planteado ni en un solo segundo el participar en el programa de ‘Lo sabe, no lo sabe’, está dispuesto a hacerse con el bote gordo. El concursarte ha desvelado a Xuso Jones su gran gusto por la pesca. Su afición le viene desde que era pequeño ya que su padre se lo inculcó. Además, Asier ha confesado que es “ el único guipuzcoano en silla de ruedas que participa en concursos de pesca ”.

Tras esto, el presentador no ha dudado en preguntar al concursante sobre su historia, a lo que él ha explicado que “tenía 19 años y estaba ayudando a mi padre en la huerta y me dijo que podía irme a jugar con mis amigos. Subí al campo de fútbol y me senté encima de un skate, cuando quise reaccionar, el patín estaba yendo hacia abajo con tan mala suerte que al tratar de incorporarme, mi pie derecho quedó fuera de un muro de cinco metros de altura".

Del impulso caí rodando escaleras abajo y dos personas me ayudaron. Pero bueno, Suso me da igual, si ahora mismo viene un mago y me dice que puedo andar le diría que no quiero cambiar nada de como soy ahora". Además, el concursante ha explicado que pensaba que jamás se casaría, que no tendría hijos y que ahora tiene ambas cosas. Por último, el presentador, emocionado ante esta historia, le comenta que "seguro que no es fácil y que hay momentos complicados, pero eres un ejemplo de superación por la energía que desprendes".