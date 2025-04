Esto “se puede tomar desde dos perspectivas: una, como ‘qué terrible, viene la destrucción ’, o otra como no va a pasar nada”. Iker cree que las profecías fueron fundadas para “generar cierto temor ” y reflexiona sobre la religión y sus creencias.

“Vivimos una especie de danza entre lo mágico, lo misterioso, sea marginal o no, y los avances científicos. En todo poder, hay un poco de religión: hay adoración a un líder, de estructura que tiende a lo sectario…”.

Iker comenta que, al no haber recibido una educación religiosa convencional, hay quien le ha llegado a decir que él busca en el misterio “todo eso que busca cualquier ser humano y que no encuentra en esta vida material”.

“Qué curioso porque, para mí, el misterio, ha sido una forma de dudar de todo. Hasta de mí mismo. Curiosamente, los intentos de distintas sectas por captarme, no me creía nada de nadie. Y luego me dirán ‘bueno, pues tú eres el de los OVNIS”. La intención de Iker con esta reflexión es la siguiente: