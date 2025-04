El equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha sorprendido a Laura, que venia de ensayar, para darle una segunda oportunidad y ella se ha quedado en shock, pero ha aceptado encantada. La bailarina también ha empezado con mal pie su segunda vez, pero no ha tirado la toalla .

De nuevo, Laura no ha estado muy acertada con sus elecciones y en el momento de tomar la última decisión, ha decidido plantarse con 400€ porque ni su madre le ha cogido al teléfono. “400€ de pobre no me sacan, pero más vale pájaro en mano que ciento volando. Me planto y PEC”.