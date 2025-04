Una concursante se juega 10.800 euros a una última pregunta multiplicadora: ''Estoy temblando''

Xuso Jones viaja hasta Reus en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' , el concurso de preguntas y respuestas de Cuatro en el que los participantes pueden ganar hasta 50.000 euros. Por las calles de la ciudad se encuentra a Isabel, que afirma ser una gran fan del concurso y sorprende al presentador al confesar que ve el programa todas las tardes.

A Xuso le ha caído tan bien Isabel que le ha propuesto concursar y ella, sin dudarlo, ha aceptado la propuesta del presentador muy emocionada. A la concursante no se le ha dado muy bien el concurso, pero pese a que ha tenido que utilizar la llamada de emergencia, ha salido del paso y ha conseguido llegar a la final con la posibilidad de llevarse 400 euros o multiplicarlo.

Isabel ha decidido jugársela a una última pregunta multiplicadora: ''Me lo juego, no tenía nada, he venido sin nada''. Acto seguido, la concursante ha elegido un sobre y el presentador ha sacado de dentro un x27, es decir, Isabel tiene la oportunidad de ganar 10.800 eurazos. Nada más conocer la cantidad, Isabel se ha emocionado: ''¡Qué nervios! Tú te ríes, pero...''.