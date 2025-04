Xuso Jones se desplaza hasta Tarragona en busca de un viandante que le sorprenda para proponerle participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’. Esta vez la afortunada es Yolanda, que tras ver al presentador añade un: “ Me quedo con vosotros lo que haga falta ”, una plena confirmación para participar en el concurso.

Yolanda tiene 60 años y asegura estar muy lanzada para jugar a ‘Lo sabe, no lo sabe’. El concurso ha arrancado por todo lo alto, en juego estaban 200 euros por encontrar a alguien que sí lo sepa, una respuesta que ha acertado. Tras esto, Yolanda le cuenta que tiene dos hijos y que acaba de ser abuela. Además, le confiesa a Xuso que ella vive con su madre porque tiene alzheimer. Una respuesta a la que el presentador no ha dudado en preguntar si tiene ayuda por parte de alguien más: “Mis hermanos me ayudan bastante con mi madre”.

El concurso prosigue y parece que la suerte está de lado de la concursante porque una tras otra, Yolanda no ha parado de ganar con ‘Lo sabe, no lo sabe’. Por ello, en la pregunta final, la concursante tenía en juego 1.000 euros por encontrar a una persona que no supiera la respuesta. La alegría de Yolanda ha sido tal, que no ha podido evitar marcarse un gran baile al ritmo de ‘Sarandonga’ tras ganar el premio y sin duda, ha elegido no multiplicar e irse a la opción para ella más segura: “Me los quedo, Xuso. Voy a llevar a mi nieta a Eurodisney"