Xuso Jones se desplaza hasta el Mercado de las Maravillas, en Madrid, donde se ha visto sorprendida por una dependienta, a la que no ha dudado en invitarla a participar en 'Lo sabe, no lo sabe' . Toñi es la nueva concursante del increíble juego de 4 preguntas con las que se puede conseguir mucho dinerito.

Tras esto, Xuso y Toñi prosiguen con el concurso dentro del Mercado de las Maravillas en busca de personas que sepan algunas preguntas y otras que no. Una vez consigue de nuevo algo de dinero en una pregunta sobre la música de Rosalía, el presentador no dudar en preguntarle sobre sus gustos musicales y la respuesta le ha dejado atónito. "En la música soy ecléctica, me gustan las bandas sonoras, la electrónica. La música de ahora no me gusta, hay letras que yo no entiendo nada. Mi grupo favorito es Coldplay", asegura la concursante. Esta respuesta ha hecho que Xuso reaccione dejando clara su sorpresa: "¡Ostras!".