Mientras Macarena Olona, exdiputada de Vox, comentaba este tema en un tenso debate con la periodista Marta Jaénes cuando de pronto, se dirigía a cámara y decía: "Lamento mucho a los telespectadores que hoy por desgracia hoy por tercera vez no tienen aquí a Sarah Santaolalla". En ese momento, Nacho Abad saltaba: "No lo voy a tolerar, Macarena".

La exdiputada, pese a la reprimenda del presentador, continuaba diciendo que prometía no volver a preguntarla por sus méritos, mientras apuntaba: "Es que no quiero cancelarla". Después de que el presentador le pidiera en varias ocasiones que le dejase hablar, finalmente explicaba: "Sarah no está aquí, no vamos a hablar de personas que no están presentes y ya está. No quiero que hablemos de Sarah".