Ramón Espinar frena a Macarena Olona tras acusarle de "encubrir a delincuentes": "Lo habrás hecho tú"

Tras estas declaraciones, intervenía Macarena Olona, exdiputada de Vox y con cierta ironía, afirmaba: "Ramón, las palabras que usas son intachables ahora solo falta que en ese sector de la izquierda no encubráis a abusadores sexuales que conforman una auténtica manada". Bastante molesto, el analista político frenaba a Macarena Olona: "Lo de encubrir a delincuentes lo harás tú, yo no lo he hecho en mi vida".

La exdiputada de Vox respondía asegurando que esa no era la cuestión: "Cuando uno tiene constancia de hechos delictivos se denuncia y no se mira para otro lado. Hablamos de encubrimiento no de asumir las responsabilidades por actos de terceros. Yo puedo decir que no he encubierto ningún acto delictivo".