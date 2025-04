La exdiputada de Vox, agradecía hablar de esta líder neonazi y señalaba a la izquierda de España que "califica de nazi, de fascista a todo aquel que no piensa como ellos". "Esta señora es nazi y yo he tenido muchos enfrentamientos con ella, escucha Ramón y aprende", afirmaba Olona mientras miraba a Ramón Espinar.

El periodista aseguraba que no tenía nada que aprender de ella y le lanzaba una pullita : "Te escucharé si me apetece, no seas flipada ni vengas aquí con ninguna superioridad, que bastante que nos sentamos a hablar aquí contigo y hacemos como si fueras normal". Macarena Olona 'contraatacaba' y le echaba en cara la participación de Espinar en un mitin de Yolanda Díaz: "Si hace tres días estabas aplaudiendo como una foca a Yolanda Díaz , este es tu nivel".

Ramón Espinar, lejos de templar los ánimos, señalaba, que "el cogollo" de lo que piensa Isabel Peralta es lo mismo que piensa la extrema derecha parlamentaria de la que formaba parte la exdiputada de Vox. A Macarena Olona estas palabras no le sentaban nada bien y saltaba: "Eres un ignorante, esta señora es nazi", y el periodista planteaba cuál es la diferencia y Olona estallaba como nunca antes: "Yo no gasearía a seres humanos, anormal".

Tras este gran choque entre los colaboradores, Nacho Abad intentaba calmar este tenso momento, sin embargo, la exdiputada de Vox, muy molesta, advertía al presentador: "A mí no me pueden llamar nazi a la cara, que tú te calles y yo le conteste y me intentes callar porque no te lo permito".