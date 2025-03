Hay concursantes cuyo paso por 'Lo sabe, no lo sabe' dejan una huella en el programa. Como ha sido el caso de Miguel , que tanto Xuso Jones como el equipo del programa daban con él en medio de una improvisada guerra de almohadas que hacían en un conocido supermercado. No es el único momentazo que hemos vivido durante el programa de Cuatro que se ha emitido este lunes.

El presentador de Cuatro le daba las gracias por haber participado y haber formado parte de ese auténtico momentazo y no dudaba en preguntarle si quería concursar o no, de manera directa: "¿Sabes de qué va esto?". Xuso Jones se lo explicaba todo al detalle: "Reparto hasta 50.000 euros". Tras contarle la dinámica y entresijos del concurso, Miguel no se lo pensaba: "Sí por supuesto, por favor".