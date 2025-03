El ataque de risa de un hombre al intentar responder una pregunta: “Soy así”

Xuso Jones se desplaza hasta Salamanca en busca de alguna persona que le sorprenda para poder convertirle en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' y hacerle ganar un dinerillo por responder unas cuántas preguntas con la ayuda de otros viandantes.

Xuso, después de escuchar esto, no ha dudado en contarle a Teresa que lleva tres semanas con una tendinitis en el codo y no ha dudado en pedirle ayuda, a lo que la concursante asegura que "podría ayudarte con las energías, funciona bastante bien. Luego te lo hago".

Prosiguen ambos por las calles de Salamanca, pero esta vez en busca de alguien que no lo sepa, están en juego 400 euros . La pregunta es: "¿Cómo se llama el alfabeto oficial de idiomas como el ruso, el serbio y el ucraniano?".

Teresa entre risas por no saber la respuesta, se decanta por un Juan, un señor que disfrutaba tranquilamente de su helado cuando Xuso se acercó. Desde el primer momento el hombre es incapaz de contener la risa y una vez responde a la pregunta con un "no lo sé", el presentador le comenta: "¿Por qué se ríe tanto?", a lo que Juan responde: "No, es que soy así"