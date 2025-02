"Me empieza a tirar los trastos una persona de la realeza", confesaba Ana y terminaba diciendo su nombre: "Alfonso de Borbón". Y nos contaba algunos de los momentos que vivieron juntos en la fiesta: "Todos nos metimos a la piscina y ahí no puede controlarse y morreo. Nos liamos y no me tocaba el culo. Mis amigas me dijeron que se iban y yo dije: 'No me voy a ir porque esto puede ser el principio de mi nueva vida con corona'. Me quedo todo con gente que no conocía, 'h', el Borbón y yo".