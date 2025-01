Carolina Yuste, Canco Rodríguez y Miguel Maldonado visitan 'Martínez y Hermanos'

"Todo el rato me confuden con ella y yo ya hago como que soy ella", nos contaba la actriz

La actriz Carolina Yuste nos contaba en 'Martínez y Hermanos' su momento 'Tierra, trágame' que tiene que ver con otra actriz famosa y que le ha pasado en varias ocasiones. "Me pasa muy habitualmente, todo el rato", nos contaba la actriz antes, asegurando que le pasa, tanto a ella, como a la otra persona: "Nos pasa a las dos".

Carolina Yuste, sobre la actriz con la que la confunden: "Me pasa habitualmente"

Y, nuestra invitada pasaba a contar esta anécdota: "El año pasado, estábamos en México en los premios Latino, viene una familia y me empiezan a decir que son fans, me dan la enhorabuena, me piden un vídeo para su hija. Y me dicen que lo que más les ha gustado ha sido la de 'Berlín', pero es Begoña Vargas. Todo el rato me confuden con ella y yo ya hago como que soy ella".

Pero esto no se quedaba aquí, Carolina nos explicaba que la propia Begoña Vargas también estaba en este evento: "También estaba mi madre. Mi madre me dijo: 'La verdad es que lo entiendo, podría ver un poco de mi familia'. Las mujeres estás pasan como por detrás y le dije a Begoña: 'A esas señoras me acabo de hacer cincuenta fotos creyendo que eras tú".