Carolina Yuste, Canco Rodríguez y Miguel Maldonado responden a la pregunta: "¿Has tenido un encontronazo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?"

"¿Has tenido un encontronazo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?", era la pregunta que respondían Carolina Yuste, Canco Rodríguez y Miguel Maldonado, nuestros invitados a 'Martínez y Hermanos' y estos contaban sus anécdotas, a cada cual más surrealista.

Miguel Madonado relataba cómo una noche de fiesta se hizo pasar por un agente cuando vió lo que estaba pasando con un policía: "Vi a unos secretas que se encararon con una gente y uno de ellos sacó la porra extensible, eso me pareció que estaba fuera de lugar y yo fui y le dije: 'Pero, compañero... tirar de extensible me parece del todo innecesario' y él asumió y me dijo: 'Me llevan frito, ya lo sé. Compañero, perdoname".

Dani Martínez se partía de risa en este momento, pero todavía más en otra anécdota que contaba el cómico relacionado con esto. "Era joven, cuando se hacía aquello de beber en la calle", nos ponía en contexto Maldonado y nos explicaba lo que sucedió: "Yo estaba haciendo eso, apareció la Policía Nacional y me pusieron una multa. Un colega mío me dijo que no podían multarme dos veces en el mismo día por lo mismo".

Maldonado hacía que nuestro presentador y el resto de invitados se partieran de risa mientras continuaba con la historia: "Busqué a un grupo de policías que estaban en la calle y me puse a beber enfrente de ellos, los policías empiezan a mirarme sin dar crédito. Uno de ellos se acerca y me pregunta que qué hago, le digo: 'Estoy bebiéndome una copa'. Le digo que no me puede poner una sanción porque ya me han multado y no puede multarme otra vez por lo mismo. Él me dice: '¿Entonces si matas a alguien significa que ese día puedes matar a quién tú quieras? ¿Tú eres retrasado? Y le digo: 'Perdón, me lo ha dicho un colega'. Me dice: 'Por favor, vete de aquí ahora mismo'. Tuve el perdón". A lo que Dani Martínez reaccionaba: "Espectacular".

Carolina Yuste y Canco Rodríguez cuentan sus anécdotas

Carolina Yuste aseguraba que "nos contaba la más reciente", aunque ha tenido varias anécdotas: "Estaba preparando la película de 'La infiltrada', yo iba por Lavapiés haciendo cosas que no estaban bonitas, entonces me puse muy chula yy me quedé quieta. Un par de ellos me dijeros que qué hacía y yo les dije: 'Mi padre es comisario general' y se lo creyeron".