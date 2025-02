Frente a la denuncia del PSOE ante la Fiscalía, el vicealcalde de Vox ha respondido que se han malinterpretado sus palabras y que no quería ofender a alguien. Desde el plató de 'Todo es mentira', Risto Mejide ha reaccionado a esta noticia: "He dicho que era xenófobo, pero también me parece machista, me parece que lo tiene todo".