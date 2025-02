El concello de Vigo haya sido condenado a pagar más de 2 millones de euros del concierto de Guns n' Roses al organizador

Abel Caballero, en 'Todo es mentira': "No es una querella, es un contencioso administrativo"

Abel Caballero, alcalde de Vigo, se ha sentado en 'Todo es mentira', donde ha abordado que el concello de Vigo haya sido condenado a pagar más de 2 millones de euros del concierto de Guns n' Roses al organizador.

"No es una querella, es un contencioso administrativo, en los tribunales administrativos", quería dejar claro Abel Caballero que explicaba el por qué: "La mesa de contratación del ayuntamiento consideró que no se respetaban las bases del patrocinio publicitario abierto que convocamos. Se convocó un concurso de patrocinio publicitario que se pudiera presentar el que le diera la gana y la mesa de contratación constata que no se presenta toda la documentación que era precisa y consideró que lo dejaba desierto. Por cierto, solo se presentó esta empresa, no hay ninguna intención que no sea cumplir con esto".

El alcalde de Vigo afirmaba que "la sentencia es en primera instancia" y que cabe recurso, explicando que la "empresa decidió que se celebrara este concierto porque ya lo tenía anunciado". Algo con lo que Risto Mejide no daba crédito: "¿Me estás diciendo que laa empresa por su cuenta y riesgo decidió tirar adelante un concierto? En la que, a parte, necesita vuetro permiso".

Pero este afirmaba y explicaba que le dejaron el campo de Balaídos para esto: "Lo pidió, es un concierto que lanza una empresa y cobra entradas, ellos solicitan el patrocinio publicitario, no presentan toda la documentación y la mesa de contratación lo deja vacante hace dos días o tres, el juez, en primera instancia le da la razón a la empresa". Pero no convencía a nuestro presentador: "No estoy entendiendo nada".