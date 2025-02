“Mi marca de zapatos es ‘ made in Spain ’, artesanal y hecha con una calidad que te mueres. Yo los diseño y llevo la producción. Me ocupo casi de todo”, apuntaba en su charla con Nacho Medina.

Mientras explicaba su parte empresarial, Isabel no ha dudado en mostrar la pieza que le vendió a la reina Letizia: “ No es en estos colores, pero tiene este modelo . Está hecho de ante”, explicaba.

“Me puse en contacto con su estilista y le dije que le quería regalar un zapato, pero me dijo en Casa Real no aceptaba regalos, pero que les gustaría probarlos. Le gustaron, le quedaron cómodos y me los compró”, aseguraba.