Estos dos sinhogar se conocieron a través de un bar. Uno era albañil y el otro era el propietario del negocio. Sin embargo, después de la pandemia tuvo que cerrar por las pérdidas que tuvo y en su casa se encontró además con una dura situación: fue okupada por varios individuos. "Al no estar allí, cuando trabajaba, me la okuparon. Salió un juicio pero me dijeron que no es delito", lamenta.