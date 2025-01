Conforme los hermanos hablaban, la madre de Sara no podía ocultar su emoción. La hermana de la joven iba a realizar una confesión cuanto menos impactante: "Sara sabía que iba a morir, porque lo escuchó. Entró al quirófano a las 8.00 horas de la mañana y a las 18.00 horas me llamó por teléfono su pareja porque Sara estaba muy mal. Lo primero que me dijo Sara es: 'Tranquila, me voy a morir. Lo he escuchado todo, me han perforado todos los órganos. Cuida de mis hijos, porque me voy a morir". Por si fuera poco, la operación finalizó a las 14.45 horas y hasta las 18.00 horas nadie llamó al 112.