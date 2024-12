Andrés convive con su perra disecada

“ Me hizo pasarlo muy mal con su muerte . Entré un poco en depresión y todo por el amor que le tenía y le sigo teniendo. Me compré la perra que tengo ahora porque se parecía a ella y le puse su nombre en su memoria”, explicaba para ‘Callejeros’.

Sin duda alguna, perderla fue un duro golpe para él y, por ello, no dudó en buscar alternativas para seguir siempre con ella y no perderla: “ Pregunté cuanto costaba clonarla y eran como 80.000 euros ”, afirmaba.

Como era una elevada suma de dinero, pensó que la única otra manera de estar juntos era disecándola: “La tengo para siempre (..) Creo que tuve buena idea al disecarla, no sabía cómo no perderla”, apuntaba.

Andrés sigue emocionándose cuando habla de la que fue su mascota y mejor amiga y no ha podido olvidar el día que se despidió de ella para siempre: “Se me puso mala yendo de vacaciones y se me murió”, aseguraba.