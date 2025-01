La divertida anécdota de Valeria Castro en los ‘Latin Grammys’

"Ya no podía más con los tacones y decidí que podía hacer el ridículo delante de Estados Unidos, me los quité y estuve como media hora caminando sin los tacones", nos contaba y desvelaba que consiguió finalmente su asiento: "Vi a Julieta Venegas al lado, que es amiga, pero sigue siendo Julieta Venegas. Me puso los tacones, fui a saludarla y me dijo: 'Ah, que eras tú la que ibas descalza".