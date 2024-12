“Yo hacía de reportero y me mandaron a las Olimpiadas, día a día íbamos haciendo un reportaje y tenía un contacto de una persona y le dije: ‘para colarme en la Villa Olímpica’ y me dijo: ‘te puedo pasar una acreditación, pero es una atleta andorrana’, le dije: ‘no hay problema”, nos explicaba nuestro invitado.

El que se hizo pasar por esta deportista para colarse en esta villa: “Yo iba con mi mujer, mi mujer era la cámara. Yo tengo cara de tío, no llevaba barba, así que me arreglé como una mujer y me colé como atleta andorrana en la villa olímpica de Sydney 2000”.