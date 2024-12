A Ángel Gaitán le han dicho en múltiples ocasiones que todo lo que ha hecho para ayudar a aquellos afectados por la DANA ha sido con la finalidad de obtener un rédito económico: "Me duele mucho. Esa gente no me conoce. Nadie me tiene por qué conocer... han intentado hundirme de todas las formas posibles. La gente no se entera de nada. Yo no he monetizado ningún vídeo. En YouTube, los dos vídeos que se han subido relacionados con la DANA, están puestos para que no se moneticen".