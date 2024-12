Una vez que Carlos Sobera acompaña a Santana a la barra del restaurante, el soltero le cuenta al presentador que, en el amor, no le ha ido muy bien: “Llevo veinte años sin pareja y no me he dado cuenta. Ha pasado volando. Pero no me hizo falta, he descubierto tantas cosas que ha valido la pena que, si hubiera tenido pareja, no sería el ser humano que soy”.