A Blanca Romero también le pasó algo similar. "Salimos una noche, quedamos en un sitio y no había taxis. Era a las afueras de Madrid y un amigo me dijo que me llevase su moto. De repente los coches pitándome, los camiones... Miro por los retrovisores y veo las dos tetas fuera y la camiseta por medio. Pensé 'Uy... pero qué más da si llevo casco", contó con humor la presentadora de 'Next Level Chef'.