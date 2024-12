Pilar Rahola enumeraba en 'Todo es mentira' los motivos por los que Carles Puigdemont se siente indignado contra Pedro Sánchez cuando José María García-Margallo explicaba por qué "no se podía aplicar" la Ley de Amnistía. El intercambio de opiniones entre los colaboradores del programa terminaba en un cruce de reproches en el que Rahola asegura que se habría intervenido para que no diese una conferencia en Ecuador.

"La separación unilateral no lo ha reconocido ningún país. Y hay 193", insistió Margallo. En ese momento, Rahola aseguraba que él se había dedicado a "llamar a todos los países amenazando, incluyendo Israel. Diciendo que 'Si reconocéis a Cataluña, os vamos a fastidiar con Palestina'. Llamasteis a todo el mundo. Hicisteis horas extras para cargaros el procés. Por tanto, no me hables de que Europa no quería. España puso todo lo que pudo para abortarlo", acusó la catalana. Rahola no terminó ahí. "¡Si hasta me fastidiaste a mí!", le dijo a Margallo. La colaboradora de 'Todo es mentira' asegura que Margallo también habría llamado para evitar que ella diese conferencias.