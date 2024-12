" Si seguimos siguiendo impuestos , que es lo que me quieren obligar, voy a recaudar menos y expulso el capital de las grandes empresas transnacionales ", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cruzado ha querido transmitir un mensaje tranquilizador con respecto a esta cuestión, ya que no cree que pueda suceder tal supuesto que ha evidenciado Ayuso. "Tanto la OCDE, como la UE, como los distintos gobiernos, están preocupados por la baja fiscalidad de las grandes empresas transnacionales ", ha aclarado el técnico de Hacienda.

Además, explica que el Ejecutivo español tiene por delante la directiva europea por la que debe aplicar el 15% de tipo impositivo como mínimo para las grandes empresas que tengan un volumen mayor a los 750 millones de euros al año. De hecho, la Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar la norma. "Se acaba de aprobar 15% mínimo que van a tener que pagar las empresas, por una directiva europea y no parece que esto vaya a expulsar a las grandes transnacionales de España y Europa. No parece que esto sea un argumento que se sostenga", dice refiriéndose a las palabras de Ayuso.