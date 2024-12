La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a la decisión del Supremo sobre la demanda de su pareja: "Este ciudadano se está defendiendo solo ante los poderes del Estado que se han organizado para intentar destruirme a mí". "Como presidenta de Madrid no he hecho nada. No tiene nada que ver la Comunidad de Madrid en todo esto. Yo no soy su defensa ni su portavoz. Yo estoy en medio, que es lo que quería La Moncloa", ha recalcado.