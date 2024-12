Koldo García responde si el manuscrito con obras adjudicadas fue escrito por él o no

El exasesor de Ábalos acusa a Aldama de mentir

Koldo García se compromete a acudir a 'TEM': ''Será una vez haya declarado''

'Todo es mentira' ha hablado con Koldo García a falta de horas para que declare ante el Tribunal Supremo. ¿Es suyo el manuscrito con supuestas licitaciones amañadas? Koldo no solo ha respondido al programa sobre ello sino que también ha contestado a la declaración de Víctor de Aldama sobre las presuntas comisiones que le ha atribuido.

El exasesor de José Luis Ábalos ha prometido al programa que acudirá al plató una vez haya declarado ante el Supremo. No obstante, sobre la misma ya se había pronunciado con 'Todo es mentira'. "Dice que está tranquilo y tratando de no cometer errores. ¿Qué errores? Él intenta recoger cable y nos dice que 'Yo he dicho siempre lo mismo, lo que tengo que hacer ahora es memoria porque siempre he mantenido que no me he enriquecido'', transmitió Fabián Pérez en estos días previos a la cita de Koldo con el Supremo.

Víctor de Aldama ha vuelto a declarar ante el Supremo y durante sus casi tres horas de declaración ha arremetido de nuevo contra José Luis Ábalos y Koldo García. El empresario habría presentado un documento manuscrito donde figura una lista de obras públicas y empresarios que serían los adjudicados de dichas obras, además de las conversaciones de WhatsApp que habría cruzado con Koldo García.

Aldama sigue afirmando que Ábalos habría cobrado mordidas por amañar contratos y que habría cobrado comisiones por los contratos de las mascarillas en esta presunta trama liderala por Koldo García. El exasesor de Ábalos ha hablado con 'Todo es mentira' apuntado de nuevo a "mentiras" por parte de Aldama.

"Cada vez que he dicho que este señor mentira, he aportado pruebas. Mi declaración de la renta, vehículos, mi casa... Mañana aportaré todo lo que necesite su señoría. Este señor no ha visto en su vida a Santos Cerdán", habría dicho Koldo a horas de su declaración en sede judicial.

La respuesta de Koldo García sobre el manuscrito con obras adjudicadas

'Todo es mentira' también ha preguntado a Koldo por la autoría del manuscrito. "No reconozco mi letra. Es verdad que yo escribo en mayúsculas, pero no puedo ni leerlo. No sé qué es eso. Además, ¿qué se supone que demuestra con eso? No entiendo nada", habría reaccionado.

"¿Se supone que este señor hablaba con las constructoras para que le dieran el dinero y que luego él me lo diera a mí? ¿Pero quién se cree esto? Con todo el respeto del mundo, va a ser que no. Claro que hablo con él, pero nada tiene que ver con esto", ha añadido.

Koldo se refería así al asunto de las mascarillas. "Es verdad que lo conozco, es verdad que estuvo con el tema de las mascarillas. Pero ya entre Guaidó, 'la Delcy', las carreteras, ADIF... ¡Qué no ha hecho este señor! ¡Yo ya no sé qué le queda! Estaba en todos lados. Creo que su señoría tiene bastante sentido. No se puede estar en todo en la viña del Señor", ha concluido.

