"Como siempre, puedes contestar lo que quieras, incluso esto. Pero después de 1.486 programas, te tengo que avisar que es un programa de humor. Habrá veces que no te haga gracia, no pasa nada. La vida sigue. No te ríes y comentas lo que tú quieres, que para eso estamos", concluía Risto Mejide. No obstante, Pilar Rahola matizó que se refería a "la previa" sobre Puigdemont y confesaba que ella se ríe con el programa, aunque en esta ocasión no se hubiese dado el caso.