Recordamos las parejas más míticas de 'Quién quiere casarse con mi hijo'

Aunque no logró encontrar pareja, Lety Hilton se ganó un lugar destacado en la historia de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? durante la tercera temporada. Su personalidad extravagante, marcada por sus "morritos" y frases como “Yo antes era pija, pero fui a un after y se me cayeron las perlas”, la convirtieron en una de las pretendientas más mediáticas y queridas del programa. Tras su participación, Lety pasó por otros programas de televisión, como First Dates y Cámbiame VIP, lo que solidificó su estatus como una figura reconocible del panorama televisivo español. Actualmente, vive en Ibiza, donde trabaja en la industria del ocio nocturno, alejada de las cámaras pero siendo todavía recordada por los fans del programa.