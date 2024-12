El cambio radical de Emily Deschanel desde sus inicios en 'Bones'

Desde estilos de peinado más cortos y modernos hasta tonos más claros, cada temporada traía sutiles transformaciones que ayudaban a mostrar la evolución del personaje, que pasaba de ser una científica estricta a una mujer que encontraba el equilibrio entre la ciencia y las relaciones personales. Esta evolución no pasó desapercibida para los seguidores de la serie, quienes también percibieron una transformación en la propia Deschanel.

Por otra parte, la actriz ha experimentado con distintos estilos y looks en las alfombras rojas, y ha declarado en entrevistas que se siente más cómoda siendo auténtica que estando encasillada en un tipo específico de imagen. La forma en que Deschanel ha asumido estos cambios ha sido celebrada por sus seguidores, quienes ven en ella una figura que no teme desafiar las convenciones estéticas de Hollywood.

La apuesta de Deschanel por papeles más desafiantes no terminó ahí. En 2021, protagonizó Devil in Ohio, una serie de Netflix basada en hechos reales, en la que interpretó a una psiquiatra que acoge a una joven escapada de una secta. Este papel, cargado de dramatismo y misterio, evidenció que Deschanel no teme explorar territorios oscuros y complejos, y le permitió reafirmar su capacidad para conectar con personajes de diversas dimensiones.