7 curiosidades que no conocías sobre la serie House

Cuando los productores de "House" comenzaron a buscar al actor perfecto para dar vida al icónico Dr. Gregory House, el nombre de Hugh Laurie no figuraba entre sus primeras opciones. De hecho, el estudio quería que el papel fuera interpretado por un actor estadounidense, ya que temían que el acento británico de Laurie pudiera ser una barrera para conectar con la audiencia estadounidense.

Si bien el personaje de Gregory House es una creación ficticia, sus raíces se encuentran en una doctora de la vida real. Los creadores de la serie se inspiraron en una popular columna médica que se publicaba en The New York Times titulada 'Diagnosis' (diagnóstico) que explicaba el diagnóstico de enfermedades raras. Esta columna estaba escrita por la doctora Lisa Sanders, a la que se conocía también como la 'Doctora Diagnóstico'.

Aunque muchas personas han intentado acudir al hospital Princeton-Plainsboro para que traten sus dolencias, dicho hospital es completamente ficticio. El hospital donde se grababan las escenas interiores de la serie House eran pasillos, quirófanos y despachos falsos de los estudios Century City en Los Ángeles, California. Eso sí, el hospital que veíamos en las tomas exteriores y aéreas tan características de la serie es un edificio real, pero tampoco es un hospital. El edifico es una facultad de la Universidad de Princeton. Concretamente el First Campus Center, en Nueva Jersey.

El nombre del protagonista, Gregory House, no fue elegido al azar. De hecho, el apellido "House" tiene un significado simbólico para los médicos que va más allá de la simple coincidencia. En Estados Unidos, los médicos utilizan el apelativo en clave 'House' cuando se refieren a un pasado de adicciones de un paciente. No es casual este nombre cuando el personaje tiene una fuerte adicción a la morfina debido a su lesión en la pierna. El creador de la serie, David Shore, también buscó para encontrar el nombre en otras expresiones 'en clave' de los médicos como Chasing Zebras o Circling the Drain (persiguiendo cebras o rondando el desagüe) que son expresiones sobre pacientes que están próximos a la muerte.