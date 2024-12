Las mejores frases de Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory'

¿Quién no ha soltado un "Bazinga!" después de una buena broma? Si eres fan de las series de televisión y, en particular, de la comedia, seguramente conoces a Sheldon Cooper, el físico teórico más peculiar y divertido de la pequeña pantalla. Su papel en "The Big Bang Theory" lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en uno de los personajes más queridos y recordados de la televisión.