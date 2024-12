El radical cambio físico de Mayim Bialik, Amy en 'The Big Bang Theory'

Lo cierto es que no era la primera vez que veíamos a Mayim Bialik en televisión, ya que fue la encargada de darle vida a Blossom , una adolescente protagonista de un show con su mismo nombre que durante la década de los 90 tuvo un gran éxito en todo el mundo.

Tras terminar la serie, la actriz decidió dejar atrás a su personaje con un cambio de look. Dejó atrás la icónica melena lisa de Amy para tener un look más fresco con una media melena y unas gafas con una montura más moderna que las de la neurocientífica de la serie.

Es cierto que la actriz, por suerte, no comparte los peculiares gustos estilísticos de Amy Farrah Fowler , de hecho, en el último capítulo de la serie ya se puede apreciar el cambio donde el personaje se acerca más al estilo que tiene la actriz en su vida cotidiana.

Tras finalizar ‘The Big Bang Theory’, Mayim continúo volcada en la interpretación, donde en 2021 protagonizó ‘Call Me Kat’. Pero, este no ha sido su único proyecto, ya que la actriz ha comenzado una nueva etapa como directora, guionista y productora de su propia película, ‘As they made us’ donde ha contado con su compañero de reparto, Simon Helberg quien interpretaba a Howard Wolowitz.