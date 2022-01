La crisis de Amaia Salamanca como actriz: "Estuve más de un año y medio sin trabajar y pensé que ya no me querían para nada"

Aunque no fue su primer papel como actriz, Amaia Salamanca saltó a la fama en el año 2008 gracias a su papel de Cata en 'Sin tetas no hay paraíso'.

Pero ese bache pasó y Amaia Salamanca se encuentra ahora en un magnífico momento a nivel profesional en el que no le falta el trabajo: "Ahora estoy muy bien de trabajo, no he parado desde que tuvimos que estar en casa por la pandemia. Este mundo es así... o no tienes nada o de repente te llega todo a la vez", ha analizado la actriz madrileña.