La puja de María y Marta por la carta de navegación de su viaje: ¡una de ellas gasta 750 dólares!

El primero que ganó uno de los objetos fue Jesús Calleja. Se trataba de la bandera con la que el barco había viajado. "Pensarán que estaba pactado pero no", comentaba en la recepción de su premio.

Lo que Marta no imaginaba era que su hermana María empezaría a pujar por ella cuando la cifra ya alcanzaba los 400 dólares. Las hermanas terminaban picándose entre ellas subiendo las pujas de veinte en veinte hasta que una de ellas cedió. "No puedo competir contra ti", concluyó la perdedora de la subasta mientras la ganadora no podía parar de reír ante el momento.