Jennifer Hermoso habla por primera vez en televisión de cómo ha vivido los meses de polémica tras el Mundial de 2023

La futbolista revela que su madre sufrió un ictus en medio de la polémica: "Fui yo quien la encontró en el suelo"

Jesús Calleja se queda 'en shock' con las confesiones de Jennifer Hermoso sobre Ignacio Quereda y Jorge Vilda

Jennifer Hermoso ha hablado por primera vez en un programa de televisión de toda la polémica que ha vivido tras recibir un beso por parte de Luis Rubiales (en ese momento presidente de la Real Federación Española de Fútbol) después de ganar el Mundial en 2023. La jugadora de fútbol se ha sincerado como nunca con Jesús Calleja, contándole cómo se ha sentido en este tiempo sin poder evitar emocionarse al revivirlo.

Jenni Hermoso le había contado al presentador en el comienzo de su viaje en Islandia que jamás pensó llegar hasta donde ha llegado en el fútbol profesional al no haber tenido figuras de referencia en el fútbol. Lo conseguido por Jenni y sus compañeras en el Mundial marcó un hecho histórico tras años de lucha por parte de las jugadoras (y de muchas compañeras antes que ellas) en el fútbol femenino. Una lucha que a día de hoy continúa en ejemplos como la brecha salarial, asunto sobre el que Jenni también se ha pronunciado.

Jesús Calleja se preguntaba qué se sentía en el momento del pitido final del partido que sentencia haberse hecho campeona del mundo, pero Jenni Hermoso confesaba que no ha sido capaz de revivir ese momento por toda la polémica que acabó marcando su mayor triunfo futbolístico.

"Fue el mejor momento de mi vida. Según pita el final, no tengo más techo. Era campeona del mundo. No podía imaginarme lo que vendría después. Minutos después", explicaba Jennifer Hermoso visiblemente emocionada.

A continuación, Jennifer Hermoso le contaba a Jesús Calleja cómo había vivido ella los momentos posteriores al beso que le dio Luis Rubiales: "Yo sigo. Y sigo riendo. ¿Cómo no voy a seguir riendo? Me juzgan porque seguía riendo y seguía disfrutando. Yo no busqué ese momento. No tenía premeditado nada. Ni eso ni lo de después. Estaba siendo campeona del mundo, que toda España estaba alucinada con nosotras, y ese momento era imposible meterte y decir '¿qué me ha pasado?'. Yo nada más salir de ahí lo comenté pero todo lo que vino después fue mucho peor que ese momento", ha asegurado.

Nadie tiene un manuscrito de cómo debe sentirse alguien cuando le pasa algo. Me amenazaban e insultaban por seguir viviendo (Jennifer Hermoso)

Para Jennifer Hermoso, lo que sucedió "fue un acto que había que denunciar" a pesar de tener claro que "si no lo hubiese hecho, si hubiese admitido en un vídeo que no pasaba nada, hubiera tenido cosas extradeportivas que quizá hubieran ayudado mucho", siendo el evitar que esa situación se repita con otras chicas el motor que le impulsó a denunciarlo.

Jennifer Hermoso cuenta la conversación que tuvo con Luis Rubiales tras el beso

La campeona del mundo hablaba, además, "presiones" a ella y su entorno. Lo primero fue que intentase protagonizar un vídeo en el que quitase hierro al asunto, siendo el propio Luis Rubiales quién se lo habría pedido "por sus hijas" en el avión de regreso a España, pero ella no accedió. Después, Jennifer Hermoso aseguraba que "le dijeron a otra jugadora que saliese en el vídeo a decir que ese momento fue un acto de espontaneidad y efusividad".

No fue la única presión que Jennifer Hermoso habría sufrido. Cuando se marchó de vacaciones a Ibiza, "siguieron insistiendo y empezaron con mi familia y amigos". A partir de entonces, Jennifer decidió no jugar más al sentir que la Federación iba contra ella. A la jugadora, además, le costó mucho la persecución mediática a ella y su familia, algo que de nuevo le hacía que se le saltasen las lágrimas en 'Planeta Calleja' al recordarlo.

"¿Ha merecido la pena, de alguna manera todo lo que ocurrió, si se producen los cambios que buscaban y se puede evitar que esto suceda en el futuro?", preguntaba Calleja. "Si mi cara y mi forma de ser es la que tiene que estar ahí delante de todas esas voces que no se escuchan, merecerá la pena siempre", contestaba Jennifer Hermoso.

Jennifer Hermoso se 'rompe' hablando sus complicados momentos familiares tras la polémica: "Mi madre sufrió un ictus, la encontré en el suelo"

Jennifer Hermoso ha contado en este tiempo con la ayuda de su psicóloga y de todo su entorno. No obstante, lo que más le ha dolido es que su familia se haya visto afectada. "Yo pensaba que debía ser muy difícil ver a tu hija cada día en la televisión. Solo pensaba en mi madre y me dolía que tu hija estuviera teniendo tantas consecuencias. Me da mucha rabia porque ella es el pilar de mi vida", explicaba llorando.

Era entonces cuando Jenni revelaba que a estos malos momentos se sumó un duro suceso familiar: "Además de todo esto, llega un día que me tengo que ir a México y por cosas de la vida decido que ese día no me tengo que ir. Justo en los días antes de irme, a mi madre le dio un ictus (...) Fui yo quien la encontré en el suelo y a parte de todo lo que llevas, que pasen esas cosas, pues imagínate", ha contado en 'Planeta Calleja'.

Jennifer Hermoso: "Todo el mundo debería ser feminista"

A pesar de todo, Jennifer Hermoso cree que ella y sus compañeras de equipo han ganado "más que una estrella en el Mundial". "Todo el mundo debería ser feminista porque no es una cuestión de guerras. No es una lucha entre el hombre y la mujer", declaraba.