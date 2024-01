Jenni Hermoso y Jesús Calleja hablan de 'First Dates' y ella termina confesando si está enamorada: “He llegado a un punto…”

Jesús Calleja se acuerda de Carlos Sobera y tienen un guiño al programa de 'First Dates'

La campeona mundial también confiesa a Calleja si está enamorada y habla de sus relaciones anteriores

Jenni Hermoso explica la brecha salarial en el fútbol y su reivindicación por un salario mínimo: "Me da rabia que se nos haya dicho que somos caprichosas"

En su paso por ‘Planeta Calleja’, Jenni Hermoso también habla de amor con Jesús Calleja. Lo que empieza con un guiño al programa ‘First Dates’ acaba con distintas confesiones de la futbolista sobre su situación amorosa.

En un restaurante, a la hora de la cena y recogiéndose de las gélidas temperaturas de Islandia, Jesús Calleja tiene un guiño al programa de citas de Cuatro: “Tengo que dar las gracias a Sobera por citarnos en su programa de ‘First Dates”, dice el comunicador, entre risas.

Jenni confiesa que también ve el programa y Calleja acaba sonsacándole varias preguntas sobre su situación amorosa. La deportista asegura que no está enamorada en el momento, que sí lo estuvo, pero que no añora el tener pareja: “Creo que lo mejor que he descubierto últimamente, vivir conmigo”.

“Yo era una persona que no separaba mi vida personal del futbol: si a mi me pasaba algo fuera, en el fútbol era un desastre. He llegado a un punto de estabilidad, de encontrarme. Era una chica que dependía mucho de… Era muy intensita”, continúa contando la campeona mundial de fútbol a Jesús Calleja.