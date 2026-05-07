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Bryan localiza a los ladrones que robaron a su madre y se enfrenta a ellos: "Dos o tres collejas les di"

Bryan localiza a los ladrones que robaron a su madre y se enfrenta a ellos: "Dos o tres collejas les di"
Bryan, se venga del ladrón de su madre. cuatro.com
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Bryan graba y se enfrenta a los delincuentes reincidentes que roban a su madre. Se da cuenta de que algo le ha pasado cuando intentan venderle un teléfono móvil y comprueba que es el de su madre.

'En boca de todos' habla en directo con Bryan, quien explica cómo descubre lo ocurrido: "Cuando le di la vuelta al móvil vi que era de mi madre, lo primero que pensé es que le ha pasado a mi madre y donde esta mi madre".

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Bryan: "La cogieron en un despiste cuando estaba sola y la tiraron al suelo entre los dos seres estos"

Además, Bryan relata lo que le hacen a su madre: "La cogieron en un despiste cuando estaba sola y la tiraron al suelo entre los dos seres estos y la dejaron ahí en el suelo".

Por último, Bryan cuenta cómo reacciona tras darse cuenta del robo: "Le hice paloterapia al ladrón. El video lo hice por aburrimiento y para difundir la cara de estos seres. Yo creo que hice lo correcto y dos o tres collejas le di fuerte".

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