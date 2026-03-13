Las monjas de Belorado han sido expulsadas del convento

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Las monjas de Belorado han sido expulsadas del convento, pero no se lo han tomado muy bien. A la salida del convento, una de ellas se enfrentó a un periodista de 'ABC', llegando a amenazarlo porque no quería hablar con él, aunque sí con Televisión Española.

'En boca de todos' ha podido hablar con José Ramón Navarro, periodista de 'ABC', quien explica por qué le han amenazado: "Solamente he contado lo que a ellas no les gusta que se cuente, que es lo que realmente hacen. Ese es, al final, todo el problema. No es la primera vez que me tienen ahí fichado".

José Ramón Navarro: "Les molesta cualquier cosa que contradiga su relato"

Navarro comenta la información que publicó y que molestó a las monjas: "Lo de meter el dedo en la llaga es lo que tenemos que hacer los periodistas con la información. En este caso, ellas llevaban una semana dando pena por el desahucio, diciendo que no sabían dónde iban a estar y pidiendo ayuda públicamente para la mudanza. Lo que descubrí es que ya estaban viviendo en La Puebla de Montalbán y que se habían llevado el criadero de perros".

Por último, confiesa que no es la primera vez que le amenazan: "Les molesta cualquier cosa que contradiga su relato. Eso lo he descubierto desde hace casi dos años. Anteriormente ya me habían amenazado de alguna forma, no a este nivel. Me llamaron acosador porque publiqué que se habían llevado a las hermanas mayores".