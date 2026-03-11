Raúl Castañeda, el 'Cazador justiciero' de pederastas: “Revisad el teléfono de vuestros hijos”

Raúl Castañada, sobre su actuación agresiva con los pederastas: “Me quito el traje y hago lo que creo oportuno”

Última hora: registran la casa de los vecinos de Francisca Cadenas investigados por su desaparición

Compartir







Tras ver su actuación con los pederastas confesos, Raúl Castañeda, el conocido ‘Cazador justiciero’ en directo en ‘En Boca de todos’, Nacho Abad ha conectado con el abogado para conocer sus motivos: “No imparto justicia, soy una persona como todos los que estáis ahí sentado…”.

Raúl Castañeda, abogado, youtuber y el terror de los pederastas, ha publicado en sus redes sociales imágenes de sus encuentros con pederastas sobre los que ha recibido denuncias. Unas imágenes en las que se le ve pidiendo explicaciones a los abusadores de menores: “Has quedado con una niña de 11 años para follar con ella”. Tras conseguir su confesión en plena vía pública les pone de rodillas, les exige que pidan perdón e incluso, le golpea una vez arrodillados.

“Hago lo que creo que tengo que hacer”, ha asegurado el abogado convencido de que su actuación es necesaria para luchar contra este tipo de delincuentes. Castañeda es consciente de que su actuación está al margen de la legalidad: “Me quito el traje y hago lo que creo oportuno… Estaba dispuesto ese día a dormir en el calabozo, me da igual que me caigan antecedentes o una multa… Creo que he hecho lo que hay que hacer, poner a esta gente a cara descubierta…”.

Carlos Segarra le ha recordado que estaba haciendo una justicia instantánea que no sirve de nada porque el pedófilo se da la vuelta y sigue haciendo lo mismo con otros menores, pero él le ha explicado que las autoridades no hacen nada: “Yo llamo a la policía en ese momento y me preguntan cuál es el delito, no tengo autoridad para mostrar el chat y no sirve de nada… Yo hago lo mío y vosotros hacéis lo vuestro, yo no soy Superman, yo no puedo salvar el mundo”.

El abogado y youtuber ha aconsejado a los padres que revisen los teléfonos y redes sociales de sus hijos porque hay más pederastas de los que imaginamos. Además, ha hecho pública la forma de actuar de este tipo de delincuentes: “Se agrupan, buscan tu dirección y van en grupo a tu casa, y esto le ha pasado a mucha gente que va a por ellos”.