Tras la deshomologación de cuatro balizas, Fermín Puy da las claves

Risto Mejide se moja sobre las supuestas balizas ilegales en una unidad de élite de Marlaska para el seguimiento de narcos: "Esto es muy serio..."

Compartir







A apenas quedan unos días para que sea obligatorio llevar en el coche la luz V16 conectada, la Dirección General de Tráfico ha retirado del mercado cuatro modelos que ya estaban en miles de guanteras de conductores. Una decisión que ha generado confusión y que ha sido analizada por el experto en seguridad vial Fermín Puy.

Según explicó Puy en 'Todo es mentira', lo ocurrido no tiene que ver con un fallo técnico ni con problemas de seguridad: “Se trata de una deshomologación de carácter administrativo”, aclaraba. Las balizas afectadas estaban correctamente homologadas en el momento de su venta, habían superado los ensayos de los laboratorios certificados por la DGT y contaban con una durabilidad de 12 años, igual que las que siguen actualmente homologadas.

Por eso, tranquilizó a los conductores: quienes ya las compraron pueden seguir utilizándolas con normalidad: “Se está protegiendo al consumidor que adquirió un producto homologado y en condiciones”, señalaba, subrayando que el cambio afecta al estatus administrativo actual del producto, no a su funcionamiento.

Cambios a pocos días de su obligatoriedad

La situación es distinta para quienes intenten comprarlas ahora. Puy fue claro: las balizas retiradas no deberían estar ya a la venta y, si se adquieren sin homologación vigente, no serían válidas. Eso sí, reconoció la dificultad práctica de demostrar cuándo se compró una baliza: “Nadie va con el ticket de compra en el coche”, ironizaba, apelando a una necesaria flexibilidad en la aplicación de la norma.

Además, el experto apuntó a que el problema podría deberse a la no renovación de la certificación, posiblemente por el impago de tasas o precios públicos, y lanzó una advertencia: “No me extrañaría que en lo sucesivo haya otras balizas que dejen de estar homologadas”.

Un mensaje final de calma para los conductores en plena cuenta atrás: las balizas deshomologadas no suponen un riesgo, la mayoría de usuarios puede seguir utilizándolas y el foco está puesto, más que en la seguridad, en los trámites administrativos que rodean a estos dispositivos.