Los vecinos, atemorizados tras la detención de 'El pinocho' por el asesinato de un hombre en la localidad malagueña

Buscan al asesino de un vecino de Yunquera (Málaga): “No es un suicidio, le han cortado el cuello”

Durante una conexión en directo de 'En boca de todos' desde Yunquera, Málaga en la que el reportero estaba hablando con Juan, amigo de la víctima que murió degollado en su propia casa, irrumpe inesperadamente por teléfono el hijo de la víctima. Al parecer, según el testigo, el asesino era un conocido criminal en el pueblo, "El pinocho".

"Lo que tenéis que hacer es dejar el tema ya y a este chico dejadlo ya porque se va a buscar una ruina", afirmaba el hijo del fallecido, que ha querido recordar que, detrás de cada víctima hay una familia que sufre y que no quiere que se hable de su padre: "Pido respeto por un hombre que han matado hace dos días", explicaba.

Juan, testigo y amigo de la víctima, le recriminaba al hijo que no tenía apenas relación con su padre: "Yo hablaba más con tu padre que tú. Eso para empezar", afirmaba durante la conexión. Antes de terminar la llamada, le ha advertido a Juan que no es "nadie para hablar" de su padre y que se va a "buscar un problema".

Los vecinos atemorizados

Una vecina le ha dicho que no debería hablar porque 'El pinocho' va a ir a por él: "Los familiares, amigos... van a ir a por él. ¡Está tonto perdido!", afirmaba ella sin mostrar su rostro ante la cámara.

"Le van a matar porque está hablando lo que no debe", explicaba la vecina. Juan, por su parte, se ha reafirmado y recalcaba que él estaba siempre con la víctima y que por eso tiene derecho a hablar de él. Además, ha querido mandar un mensaje: "Si no llega a ser por mi, se lo encuentran una semana después porque yo soy la única persona que pasaba tiempo con él", terminaba.