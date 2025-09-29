Cada año se registran alrededor de 115.000 muertes por problemas cardiovasculares en nuestro país

Operar un corazón que sigue latiendo y desde una pierna: este lunes, día mundial del corazón

Compartir







Las cardiovasculares son las enfermedades que más muertes causan en el mundo. Este lunes es el Día Mundial del Corazón, ocasión para recordar que los hábitos y el ejercicio son fundamentales para prevenir estos problemas. Según el INE, cada hora mueren en España 13 personas por una enfermedad del corazón, informa en el vídeo Marta Álvarez.

El acumulado anual es muy significativo: cada año se registran alrededor de 115.000 muertes por problemas cardiovasculares en nuestro país. Se calcula que una de cada cinco personas morirá prematuramente por ese motivo. La Fundación Española del Corazón reitera que el 80% de estos fallecimientos pueden evitarse.

PUEDE INTERESARTE La salud del corazón está relacionada con el tipo de empleo: es diferente para los empleados y autónomos

El estilo de vida activo, antídoto para el infarto

Son las pequeñas decisiones del día a día las que pueden salvarnos la vida. Actos tan simples como subir por las escaleras en vez de coger el ascensor. Uno de cada tres adultos no se mueve lo suficiente y mantener el cuerpo activo significa tener un corazón entrenado.

Con tan solo 30 minutos al día de ejercicio, se mejoraría la salud del 80% de la población. La mayoría entiende que esto es un hecho, pero no todos consiguen ponerlo en práctica. Los hay que sí. "Prefiero caminar y hacer deporte. Uso el coche cuando me es imprescindible", afirma un hombre a Noticias Cuatro. Coincide con él una joven: "En vez de tomar un bus, camino 20 minutos. Que es verdad que luego cuando llegas, llegas toda sudada", bromea.

Los problemas de corazón, la mayor causa de muerte en el mundo

El deporte o simplemente el estilo de vida activo es mucho más importante de lo que parece. "Practicar ejercicio favorece mucho y potencia mucho el buen estado cardiovascular", apunta Javier Quintana, cardiólogo del hospital Viamed Fátima. Ni siquiera hay que irse a correr o apuntarse al gimnasio: un paseo o tomarnos un tiempo para hacer recados andando ya es un avance para que nuestra máquina no se oxide.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Y es que en una década, las muertes por enfermedad cardiovascular se han duplicado. Otro factor fundamental para mantenernos sanos es la nutrición. "Hay que comer muchos vegetales, mucha proteína y muchas frutas", afirma el médico. Esencial llevar una dieta suficiente, variada y rica en omega 3, un nutriente que se encuentra en pescados azules, nueces y algunas semillas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Si a eso le sumamos revisiones anuales, mejor. Y al mínimo síntoma, desde dolor torácico o sensación de fatiga cuando uno sube escaleras, acudir al doctor. El corazón es fuerte, pero puede ser el inicio de una enfermedad grave. Unas enfermedades cardiovasculares que siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo.