Gabriel Cruz 28 SEP 2025 - 14:57h.

Entramos en la sala de operaciones de cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo

Compartir







En los poco más de tres minutos que dura esta lectura, más de cien personas habrán muerto en el mundo por enfermedad cardiovascular. Mañana día mundial del corazón de la Organización Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo.

Según las estimaciones, se cobran cada año 17,9 millones de vidas. Aproximadamente en En España, fallece una cada cuatro minutos. Pero Concepción se salvará. “Estoy nerviosa” nos dice acompañada de su familia. Es el día previo a su operación en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid. Su corazón, sencillamente, ya no bombea bien y eso perjudica a órganos como el hígado, los riñones, también al corazón que lo hace más grande, y si no se ataja el problema puede conducir a la muerte como nos señala uno de los cardiólogos que la va a intervenir Iván Gómez.

Cada día, un corazón humano bombea de media unos 7.000 litros de sangre en un circuito cerrado que contiene entre 4 y 6 litros en total. Durante la operación, ese motor seguirá funcionando. Es como reparar el motor de un coche… mientras está en marcha.

Como nos señala el cardiólogo Fernando Sarnago: “En esta intervención no se abrirá el pecho como antes y la función del corazón lo hará una máquina externa. Accederemos a él a través de un catéter que se introduce por una arteria en la ingle y desde allí subiremos a la válvula del corazón que queremos arreglar”. El acceso se hace a través de un catéter especial para estas operaciones.

PUEDE INTERESARTE Nada detiene la política migratoria de Donald Trump: crecen las deportaciones en mitad de la polémica por el abuso policial

Los precios están entre los quince o veinte mil euros y tiene un solo uso para una operación. sumamos el resto del material, el equipo médico y personal sanitario, el coste total de la intervención ronda los 60.000 euros. Concepción no pagará nada. Porque así funciona la sanidad pública. Esto por si se pregunta adónde van sus impuestos, aquí tiene gran parte de la respuesta. Hoy es por Concepción quien sabe si mañana le toca a usted.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La formación de un cardiólogo para empezar desde la base son seis años de carrera de medicina, uno de preparación del MIR, cinco años de MIR, más luego dos más, y al igual que todos los sanitarios no nunca se deja de formarse, hay que actualizarse constantemente. Concepción está dormida, por su esófago se ha introducido un ecógrafo que permite a los médicos ir viendo por donde discurre la operación. De que esté dormida y tranquila se ocupa la doctora anestesista Lucía del Río.

Para guiar el procedimiento, el equipo se apoya en tecnología de rayos X. Por eso todos llevan delantales de plomo: para protegerse de la radiación. Un tubo grueso visible en la imagen es el ecógrafo que permite ver a través de los tejidos. Ha sido introducido por el esófago. El catéter más fino transporta la grapa que será colocada en la válvula del corazón para corregir su flujo. En la imagen, también se aprecian los alambres con forma de “ocho” que cerraron su esternón en una operación anterior.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Mientras tanto, en el quirófano de al lado, entra una urgencia: una mujer infartada de urgencia. Las cardiólogas Maite Velázquez junto a Elena Puerto nos señalan que el tiempo es fundamental para atender este tipo de emergencias. En momentos como la noche tenemos que estar permanentemente localizados y estar en un máximo de veinte o treinta minutos, el tiempo en el que viene el paciente con la ambulancia.

La operación de Concepción ha escapado terminado todo ha salido bien. Esta vez Concepción ha escapado de la estadística de la primera causa de muerte en el mundo: la enfermedad cardiovascular. En España, es la segunda muy pareja a los tumores. En nuestro país una persona muere cada cuatro minutos por enfermedad cardiovascular. Esta vez Concepción no será una de ellas.