El presidente Donald Trump no se detiene ante su intención de lograr la mayor deportación de inmigrantes de la historia de Estados Unidos. Cada vez salen a la luz más imágenes de brutalidad en los arrestos, pero nada frena la política migratoria del magnate estadounidense, ni siquiera las demandas millonarias por daños físicos y morales ni, en el peor de los casos, por fallecimientos en las detenciones como el de un cocinero mexicano de Chicago que murió de un disparo de un miembro del ICE.

Se llamaba Silverio Villegas, era cocinero, y tenia 38 años. Su cuerpo reposa ya en su pueblo natal de Irimbo, en México, tras fallecer después de recibir un disparo de un agente del ICE cuando trataba de huir en su coche de una redada contra la inmigración.

Cada vez más tensión en las calles

El de Silverio es un episodio más en la creciente tensión en las principales capitales estadounidenses por la agresiva represión migratoria del presidente Trump. En Manhattan, este viernes se ha vivido otra escena de tensión en sus calles: los agentes tratando de separar a una mujer ecuatoriana y a sus hijos de su marido con una violencia desproporcionada. El agente ya ha sido apartado de sus funciones, pero casos como estos se multiplican en plena calle.

Un hombre estadounidense de 78 años, y dueño de un establecimiento de Los Ángeles, ha demandado al estado por 50 millones de dólares. Fue insultado y golpeado en medio de una redada contra sus empleados, que además estaban en situación legal, aunque nada parece importar al presidente en su intención de lograr, como prometió, la mayor deportación de inmigrantes la historia del país.