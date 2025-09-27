Los reyes Felipe y Letizia acompañan a la princesa Leonor en su último día en Navarra

Felipe VI y Letizia, junto con la princesa Leonor, han llegado a Tudela, como cierre de su viaje de dos días a Navarra

Las anécdotas de la visita de Leonor a Navarra como princesa de Viana: De la firma en el Libro de Oro al gesto de los Reyes

NavarraLos reyes y la princesa Leonor han continuado durante esta sábado 27 de septiembre su visita a Navarra. Durante la mañana se les ha podido ver en el Castillo de Olite y han estado también en Tudela, como informa Miriam González.

Tras visitar el Palacio Real de Olite, la familia real ha llegado a Tudela sobre las 12.50 horas, acompañada por la presidenta María Chivite, la ministra Elma Saiz, y la delegada del Gobierno, Alicia Echevarría. Han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, a las puertas del Ayuntamiento.

Los vecinos de Tudela y su recibimiento a los reyes y a la princesa Leonor

Nada más llegar, los vecinos, que abarrotaban la plaza, expectantes por ver a los reyes y a la princesa, han irrumpido en aplausos y vítores. Antes de entrar en el edificio, los monarcas y la Princesa se han acercado a los asistentes, algunos visiblemente emocionados, para saludarles y sacarse fotos. Entre ellos se encontraba un panadero de Ablitas, quien les ha regalado un gran pan con la inscripción 'Vivan los reyes'.

Tras una visita al interior de la Casa Consistorial, donde el alcalde ha regalado a Leonor el tradicional pañuelo rojo de fiestas con el escudo de Tudela, se han asomado al balcón para saludar de nuevo a los asistentes, que han vuelto irrumpir en aplausos y vivas a los reyes y la princesa.

Al introducirse de nuevo en el edificio, y en un momento en que en el balcón sólo quedaban la presidenta Chivite y la ministra Saiz, algunos ciudadanos les han pitado y una persona ha gritado "Chivite, corrupta".

Desde el ayuntamiento, los reyes y la princesa de Asturias y Viana tienen previsto dirigirse al Palacio del Marqués de San Adrián, actual sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)