ValenciaLa calidad de la Atención Primaria en la sanidad valenciana no pasa por su mejor momento, con largas colas en los centros de salud y retrasos habituales en las citas. La última propuesta de la Generalitat para intentar reducir las listas de espera ha generado las protestas de los sanitarios. Consiste en dar una prima a los sanitarios si consiguen, entre otras cosas, reducir su lista de espera a menos de cinco días, informan en el vídeo Claudia Marzá y Sofía Muñoz.

También se les insta a reducir el gasto farmacéutico en las recetas así como el de material sanitario en las consultas. Para ello han creado un sistema de puntos, que los sanitarios van acumulando si mejoran su productividad. Cuentan con un mínimo de 30 puntos y un máximo de 100. En función de los puntos conseguidos, cobran diversas cantidades a final de año.

Los expertos alertan de que ese interés por atender lo más rápido posible y utilizando cuantos menos medios mejor solo acabará repercutiendo en el paciente y en la calidad de su salud. El sistema tampoco convence a los médicos, que dicen que no va a mejorar la atención. Mientras tanto, muchos enfermos siguen esperando sin fecha a ser atendidos.

Las largas esperas para ser atendidos les llevan a la desesperación

A las puertas de los centros de salud valencianos, impotencia y hartazgo. Algunos llevan hasta dos días esperando para que le den una cita en Atención Primaria. "Ayer me tuve que ir porque ya estaba aquí desesperada", asegura una mujer a Noticias Cuatro. "Solo queda esperar, no se puede ni siquiera coger en la máquina. Llevo casi dos horas", añade otra anciana.

Para intentar reducir estas listas de espera, la Conselleria de Sanidad propone a los médicos de Atención Primaria pagarles más a final de año si consiguen reducir su propia lista de espera a menos de cinco días o si disminuyen el gasto farmacéutico o sanitario, lo que incluye gastar menos en los medicamentos que se recetan o en el material de consulta que emplean. De esa forma se garantizarían cobrar un extra.

Priorizar lo económico se traduciría en una peor atención

La medida ya se ha encontrado con el rechazo del Sindicato Médico de Valencia. El porqué lo explica María José Jimeno, su vicepresidenta: "Si a un diabético solo le das un fármaco resulta mucho más barato, pero es que al diabético a lo mejor le hacen falta tres". Temen que ese premio por reducir gastos se traduzca en una peor atención a los pacientes.

También rechazan tener que atender más deprisa para acortar las listas. "Hay unas agendas creadas que son de 35 pacientes, pero tú te puedes poner al día para ver a 40 o 45. No se están haciendo consultas de calidad", se lamenta Jimeno. La Sociedad Valenciana de Atención Primaria coincide con el sindicato. Aseguran que el programa no mejora la calidad de la atención al paciente en Atención Primaria, es irrealizable y puede resultar contraproducente.

Los pacientes aseguran que repercutirá en su salud

Por su parte, los pacientes, aún desesperados por tener tanto tiempo de espera, creen que incentivar a los médicos con dinero puede hacer que su salud peligre. "Si tenemos un médico que va a priorizar que esta sostenibilidad está por encima de las necesidades del paciente, eso de alguna manera nos chirría", advierte Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Pacientes.

La bonificación se haría con un sistema de puntos los sanitarios van acumulando puntos si mejoran su productividad. En función de los puntos conseguidos, entre 30 y 100, cobrarán a final de año un máximo de 6.000 euros los directores, 4.800 euros los médicos en general y 3.120 euros las enfermeras. Los profesionales pueden presentar alegaciones hasta el 1 de octubre.