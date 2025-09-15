Algunas personas mayores toman medicamentos para paliar los efectos secundarios de otros medicamentos

En Sanidad preocupa el exceso de medicación entre las personas mayores. Algunos ancianos llegan a tomar hasta 15 pastillas al día, un ejemplo de lo que se conoce como polimedicación. Los riesgos pueden ser importantes si no se revisa la pauta con frecuencia, informa en el vídeo Nerea Larriu.

Los expertos recuerdan que más medicamentos no es igual a mejor salud. Se detectan cada vez más casos de personas mayores que toman pastillas para paliar los efectos secundarios que les provocan otros medicamentos. España es el país que más benzodiacepinas consume del mundo.

La población de más edad vive a base de pastillas

Dora tiene 93 años y toma cinco pastillas al día. "Yo sé que a la mañana tengo que tomar varias porque me duelen mucho las cervicales, la otra es por los mareos", apunta. En su caso, presume de una gran memoria para acordarse de toda la pauta: "No tiene que decirme nadie lo que tengo que tomar".

Como ella, cada vez son más los mayores que toman cinco, 10 y hasta 15 pastillas diarias. Son considerados polimedicados con muchos riesgos, que van mas a allá de una pastilla de más: se le llama cascada terapéutica. El término lo explica José Manuel Paredero, presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria: "Empiezas a tomar un medicamento, ese medicamento te produce un efecto secundario, te tomas otro medicamento para ese efecto secundario, y a su vez te produce otro".

No es algo extraordinario. Muchas veces nuestros abuelos toman pastillas para paliar los efectos de otras pastillas que toman. Es el caso de Josefina, de 88 años, que también tiene el pastillero repleto: "Al día tomo una en las comidas y en las cenas de calcio. Luego una para dormir desde que se murió mi marido".

España abusa de los ansiolíticos y eso genera nuevos problemas médicos

España es el país que mas benzodiacepinas consume y eso conlleva una potente relación de causa-efecto. Paredero pone varios ejemplos: "Tienes medicamentos para el insomnio, te genera problemas de equilibrio y hacen que tengas más riesgo de caídas. Una caída en una persona mayor puede implicar una fractura de cadera".

Otro caso: "Es muy frecuente, por ejemplo, que utilicemos pastillas para el dolor antiinflamatorio. En personas mayores de 70 años tenemos que tener en cuenta que puede inducir a un fallo renal", advierte el presidente de la SEFAP.

Llos expertos advierten de la necesidad de revisar esa medicación cada seis meses. A veces, es mejor una pastilla menos y mejorar el estilo de vida. "Más zapatillas y menos pastillas", recomienda Paredero. La polimedicación no siempre es igual a una buena calidad de vida.